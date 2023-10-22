Süper Lig'de Sivasspor Kasımpaşa karşısında tutunamadı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlanan maçta, 53. dakikadaki golle Kasımpaşa öne geçti.

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EMS Yapı Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 1

9. dakikada Yunus Emre Konak'ın orta sahadan kaptırdığı top, Claudio Winck'in önünde kaldı. Claudio Winck'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kornere çeldi.

15. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ail Şaşal Vural iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Saiz'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan topa sert vurdu. Top kaleci Gianniotis'dan oyun alanına döndü.

22. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ngoy'un kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

28. dakikada kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara topu ceza sahası içindeki Ngoy'a verdi. Ngoy'un sert vuruşu kale direğinin üzerinden auta gitti.

32. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert ortasında ceza sahası içindeki Emrah Başssan'ın vuruşu, kaleci Gianniotis'den tekrar oyun alanına döndü.

41. dakikada Barrow'un pasında topla buluşan Saiz rakiplerini geçerek kaleci Gianniotis'le karşı karşıya kaldı. Saiz'in zayıf vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

53. dakikada Iron Gomis takımını öne geçiren golü attı. Golün asisti Julien Ngoy'dan.

57. dakikada ev sahibi takımda Yunus Emre Konak, Abdulkadir Parmak ile Emrah Bassan ise Bengali Fode Koita ile yer değiştirdi.

66. dakikada galip durumdaki Kasımpaşa'da Tuncer Duhan Aksu, Yasin Özcan ile Iron Gomis ise Mortadha Ben Ouanes ile yer değiştirdi.

76. dakikada Sivasspor'da Gerson Rodrigues çıktı, yerine Clinton N'Jie oyuna girdi.

85. dakikada Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği. Haris Hajradinovic çıktı, yerine Dries Saddiki girdi.

88. dakikada EMS Yapı Sivasspor'da oyuncu değişikliği; Roman Kvet oyundan çıkarken Rey Manaj oyuna giren isim.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Kvet, Barrow, Rodrigues

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Hajradinovic, Gomis, Aytaç Kara, Fall, Ngoy

Sarı kart: Dk. 26 Hajradinovic (Kasımpaşa)