Çin'den İsrail'e askeri operasyonlara son verin çağrısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

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Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün düzenlenen, Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"ne katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, buradaki temasları sonrasında İsrail'e geçti. Meloni burada, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İtalya Başbakanlığından Meloni'nin İsrail'deki temaslarına dair yapılan açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Kahire Barış Zirvesi'nin ardından Hamas'ın 7 Ekim'de savunmasız sivillere yönelik gerçekleştirdiği trajik terör saldırısı sonrasında İtalya’nın dayanışma ve yakınlık mesajını iletmek üzere İsrail'e gitti." ifadesi yer aldı.

Başbakan Netanyahu ile yapılan görüşmenin mevcut durum hakkında güncel bilgi edinmek ve Kahire Konferansı özelinde değerlendirme yapmak için bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, "Başbakan (Meloni), İsrail'in uluslararası hukuka göre kendisini savunma ve barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu yinelerken Gazze'ye insani erişimin garanti altına alınmasının ve bölge için barış ihtimalinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Japonya'dan Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Kahire Barış Zirvesi'nde konuşan Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek "Japonya'nın, Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir." dedi.

Krizin iki tarafı Filistin ve İsrail'in yanı sıra bölgedeki "kilit unsurlar" şeklinde nitelediği Arap devletleri ve İran ile yakın istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Kamikawa, "Özellikle şu anda en yakın zorluk, insani yardımın bozulmasını en aza indirmek. Gazze'de 1 milyondan fazla masum insan son derece zor durumda." dedi.

Kamikawa, "Şu anda tanık olduğumuz trajedinin Orta Doğu Barışı için fırsat penceresini kapatmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorunu ancak diyalogla çözebiliriz" diye konuştu.

Çin, "Kahire Barış Zirvesi" nde Filistin için uluslararası konferans çağrısı yaptı

"Kahire Barış Zirvesi"ne katılan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Filistin sorununun çözümü için uluslararası konferans toplanması çağrısı yaptı.

Cai, Birleşmiş Milletlerin, Filistin sorununun çözümü için daha büyük ölçekte, etkin ve yetkili bir uluslararası konferansı en kısa sürede toplama çağrısında bulundu.

Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadığını belirten Cai, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve insani yardım kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.