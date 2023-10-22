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Milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da üçüncü oldu

Milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da üçüncü oldu

Milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası Malaga Yarışı'nda üçüncülük elde etti.

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Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11 ülkeden sporcunun katıldığı yarışta, PTS5 kategorisinde mücadele eden Uğurcan üçüncü olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takım Antrenörü Mert Onaran, Uğurcan Özer'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz sırasıyla 750 metrelik yüzme, 21 kilometrelik bisiklet ve 4.6 kilometrelik koşu etaplarını başarıyla geçti. Son iki yarışımızı kürsüde tamamladık. Haftaya Taranto'dan da güzel bir haber vermeyi, başarımızı şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyoruz. İtalya'da 29 Ekim'de gerçekleşecek yarışta doğrudan amacımız, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemize bir altın madalya getirmek."

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