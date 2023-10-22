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Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrildi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray'da gözler, Bayern Münih maçına çevrildi.

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Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 24 Ekim Salı günü sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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