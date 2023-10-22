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İZDOB Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk'a "İtalya Yıldızı" nişanı!

İZDOB Sanat Yönetmeni Aydın Uştuk'a "İtalya Yıldızı" nişanı!

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Sanat Yönetmeni ve Müdürü Aydın Uştuk, Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine verdiği katkı nedeniyle "İtalya Yıldızı" nişanı ve "şövalye" unvanına layık görüldü.

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İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından uygun görülen "İtalya Yıldızı" nişanı ve "şövalye" madalyasının takdimi için Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'ndeki "Uyuyan Güzel" balesi temsili öncesi tören düzenlendi.

Törende, İZDOB Müdürü Uştuk'a İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio tarafından nişan ve madalyası takdim edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uştuk, bu nişanın kendisine ülkeler arasında kültürel ve sanatsal ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için çaba sarf etme sorumluluğu verdiğini belirtti.

Konsolos Giorgio ise Aydın Uştuk'un İtalyan operasının derin bir uzmanı olduğunu, sanat hayatının yanında hayırsever faaliyetlere verdiği destekle de tanındığını ifade etti.

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