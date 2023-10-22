Kış lastiği alırken üretim tarihine dikkat edin!

1 Aralık'ta kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Araç bakım uzmanı, lastikte üretim tarihinin önemli olduğunu belirterek uyardı: Lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Aracın altında bu ömür 5 yıla kadar düşüyor. Vatandaşların bunu alırken dikkat etmeleri gerekiyor."

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Ülke genelinde 1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği dönemi başlayacak. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar.

Lastik taktırmak için 1 Aralık'ın beklenilmemesini tavsiye eden Düzce'de araç bakım merkezi müdürü Ümit Sel, "Ticari araçlarda zorunlu tarih 1 Aralık fakat can güvenliği için otomobiller daha erken tercih edebiliyor. Aşırı yol yapmayan insanlar daha erken taktırabiliyor. Kendi aracım için örnek vereyim. Sabah saatlerinde işe gelirken hava sıcaklığı 8-10 derece oluyor. Akşam da eve giderken hava sıcaklığı yine aynı seviyede oluyor. Bu aralar kış lastiği takılabilir. Son güne bırakmamak adına takılabilir ama resmi olarak 1 Aralık'ta lastiklerin takılması gerekiyor" dedi.

"Lastikte tarih önemli"

Lastiklerin üretim tarihinin önemli olduğunu belirten Sel, "Lastiklerde üretim tarihi çok önemlidir. Lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Aracın altında bu ömür 5 yıla kadar düşüyor. Vatandaşların bunu alırken dikkat etmeleri gerekiyor. 5-6 yıllık lastik almamak gerekiyor. Yırtık lastik almamaları gerekiyor. 2022 aslında bizim için eski bir tarih değil. Fiyat olarak daha uygun olacaksa tercih edilebilir ama mümkünse çok kullanılmadığını düşünürsek kış lastiğini yeni tarihli almak faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.