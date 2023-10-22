Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elinde az da olsa yakıt bulunanları bağışa bekliyoruz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırdı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Telegram hesabında, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın Gazze'de yakıtı tükenen hastanelere bağış yapılması çağrısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde ne kadar olursa olsun yakıt bulunan herkesi hastanelere bağış yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.