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Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!

Çalıştıkları iş yerini soyan 5 kişi tutuklandı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çalıştıkları iş yerine ait su depolarının cihazlarını sökerek çalan 5 kişi tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nurdağı Sakçagözü Jandarma Karakolu ekipleri, bir yılı aşkın süredir hırsızlık şüphesi üzerine takip ettikleri Hilmi A. (23), İdris T. (32), Metin B. (40), Ökkeş K. (42) ve Yunus K. (42) isimli kişileri kıskıvrak yakaladı.

Çalıştıkları iş yerine ait su depolarının kablo, su motoru, jeneratörler, invertör cihazı ve vanalarını çaldıkları ve sattıkları tespit edilen 5 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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