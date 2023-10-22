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Bartın'da ayı kurtarma operasyonu!

Bartın'da ayı kurtarma operasyonu!

Bartın'da domuz kapanına yakalanan ayı, ekiplerin yaptığı 3 saatlik operasyonla kurtarılarak, doğal hayata salındı

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Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde bir tarlaya kurulan domuz kapanına ayı yakalandı. Köylülerin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri ve Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Askerler çevre güvenlik tedbiri alırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ise uyuşturucu iğne atan tüfekle ağzı kanlar içerisinde kalan ayıyı vurarak, bayılttı. Bayıltılan hayvanın 2 yaşında erkek yaban ayısı olduğunu belirleyen ekipler, ayıyı sarmalayan çelik halatları keserek sıkıştığı yerden kurtardı.

Baygın halde yatan ayının tedavisini yapan ekipler yaklaşık 1 saat ayının ayılmasını bekledi. Ayıldıktan sonra yeniden ayağa kalkan ayı, arazi yakınlarındaki ormanın derinliklerine giderek gözden kayboldu.

Öte yandan, sık sık ayıların görüldüğü bölgede daha önce de bir yavru ayının domuz kapanına yakalandığı ve yine ekiplerin müdahalesi ile ayının kurtarılarak, doğaya salındığı öğrenildi.

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