BIST 7.511
DOLAR 27,94
EURO 29,65
ALTIN 1.780,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçe tribünlerinden Filistin’e destek

Fenerbahçe tribünlerinden Filistin’e destek

Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Filistin'deki İsrail zulmünü protesto etmek amacıyla 'Gazze'deki zulme son ver' mesajını taşıyan bir pankart açtı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı’nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze’deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi.

Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.

Öte yandan Ülker Stadı’nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, savaş mağduru çocuklar için harekete geçiyor
Emine Erdoğan, savaş mağduru çocuklar için harekete geçiyor
Fenerbahçe - Hatayspor / CANLI
Fenerbahçe - Hatayspor / CANLI
İsrail medyası duyurdu: 1200'den fazla İsrail askeri....
İsrail medyası duyurdu: 1200'den fazla İsrail askeri....
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in evlere yönelik son saldırısında ölü ve yaralılar var
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in evlere yönelik son saldırısında ölü ve yaralılar var
Bartın'da ayı kurtarma operasyonu!
Bartın'da ayı kurtarma operasyonu!
Isparta'da sokakta çıkan kavgada 16 kişi yaralandı!
Isparta'da sokakta çıkan kavgada 16 kişi yaralandı!
Balık tutarken suya düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!
Balık tutarken suya düşen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!
Fatih Karagümrük'te 5 futbolcu, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek
Fatih Karagümrük'te 5 futbolcu, Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek
İstanbulspor kötü gidişe Ankaragücü maçında son verdi!
İstanbulspor kötü gidişe Ankaragücü maçında son verdi!
Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!
Dilan Polat ve Engin Polat'a kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!
Ankara Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için simit camekanı dağıtacak!