Fenerbahçe tribünlerinden Filistin’e destek

Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Filistin'deki İsrail zulmünü protesto etmek amacıyla 'Gazze'deki zulme son ver' mesajını taşıyan bir pankart açtı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı’nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze’deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi.
Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.
Öte yandan Ülker Stadı’nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı.