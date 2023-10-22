Fenerbahçe Hatayspor'u 4 golle geçti, 9'da9 yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip ligde 9'da 9 yaparak zirvedeki yerini korudu.

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Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırarak liderliği geri aldı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollleri 55. dakikada Ghoulam ve 90+5. dakikada Aabid'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

Müthiş seri 17'ye çıktı!

Bu sezonki futboluyla dikkat çeken Fenerbahçe, resmi maçlardaki galibiyet serisini 17'ye çıkardı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon çıktığı tüm maçlardan galip ayrılmayı başardı.

Hatayspor'un ilk yenilgisi!

Süper Lig'de ilk 8 haftayı namağlup tamamlayan Hatayspor, bu sezonki ilk yenilgisini Kadıköy'de tattı.

Fenerbahçe - Hatayspor maçının önemli anları

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

90' GOL! 90+4' Rayane Aabid skoru 4-2 yapan golü attı. Sol çaprazda topla buluşan Rayane Aabid ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Aabid'in sert şutunda top ağlara gitti.

78'Dele-Bashiru sağ kanattan etkili geldi ve şutunu çekti ancak Livakovic son anda topu kornere çeldi.

63'GOL! İrfan Can Kahveci skoru 4-1 yaptı. Fenerbahçe'nin ceza sahasının gerisinden kazandığı serbest vuruşta İrfan Can topun başına geçti. İrfan Can'ın vuruşunda top ağlara gitti.

55'GOL! Ghoulam farkı ikiye indiren golü attı. Ghoulam sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Ghoulam'ın şık vuruşunda toğ ağlarla buluştu.

49'Kamil Ahmet sağ kanattan içeri ortaladı. Top savunmadan döndü.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 5 dakika daha oynanacak.

42'İsmail'le verkaç yaparak ceza sahasına giren İrfan Can'ın vuruşunda top, Erce'de kaldı.

39'GOL! Fenerbahçe'de Dzeko skoru 3-0 yapan golü attı. Fred'in pasında cezahasının solunda topla buluşan Dzeko, çapradan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

36'Hatayspor sol kanattan gelmek istedi ancak Chandrel Massanga'nın pası Renat Dadashov ile buluşmadı ve doğrudan auta çıktı.

27'Yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi.

20'Tadic ceza sahasının solundan içeri ortaladı. Arka direkte Dzeko'nun kafa vuruşunda top, kaleci Erce'den döndü.

15'GOL! Osayi-Samule farkı ikiye çıkardı. Szymanski ceza sahasının sağından kale önüne ortaladı. Burak Yılmaz, topu kafayla karşıladı. Burak'tan dönen top, ceza sahasındaki Osayi'nin önünde kaldı. Osayi'nin çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

13'Ceza sahasının sağında topla buluşan Dzeko rakibini çalımlayarak pasını kale önüne gönderdi. Tadic'ten önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'Hatayspor bu dakikalarda kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

7'GOL! Szymanski Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Szymanski'nin dokunuşuyla top ağlara gitti.

2'Ferdi sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan kaleci Erce'ye gitti.

1'İlk düdük geldi ve Kadıköy'de maç başladı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov