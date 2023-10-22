İsrail ordusu açıkladı: Yanlışlıkla Mısır’ı vurduk

İsrail ordusu, Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir Mısır noktasını yanlışlıkla hedef aldıklarını duyurdu.

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İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır’a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden “yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu” kaydedildi.

Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aksa Tufanı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.