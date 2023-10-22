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Devlet Bahçeli ve Ahmet Davutoğlu Gazze konusu için bir araya gelecek

Devlet Bahçeli ve Ahmet Davutoğlu Gazze konusu için bir araya gelecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Gazze meselesini ele almak üzere yüz yüze görüşme yapma konusunda anlaştı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinliler için yaptığı, Türkiye’nin süratle devreye girmesi gerektiği çağrısına destek verdi.

Davutoğlu, “Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna ‘dur’ demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi Sayın Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; MHP lideri Bahçeli, bugün Davutoğlu’nu telefonla arayarak yaptığı açıklamaya verdiği destek sebebiyle teşekkür etti.

Davutoğlu, tüm Gazzeliler adına Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

İki lider, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı.

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