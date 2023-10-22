Başakşehir Samsunspor ile deplasmanda berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, evinde ağırladığı Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 2'ye Başakşehir de 8'e yükseltti.
Gelecek hafta Samsunspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.
Yılport Samsunspor: 0 - RAMS Başakşehir: 0
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 72 Zeki Yavru), Satka, Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 86 Osman Çelik), Tait (Dk. 83 Muhammet Ali Özbaskıcı), Holse (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 86 Dimata), Moundilmadji
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Ba, Duarte, Opoku, Aleksic (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 66 Dennis), Keny, Pelkas (Dk. 75 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 75 Eden Karzev), Figueiredo
Sart kartlar: Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 82 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 51 Dubois, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)