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İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu üye 300 kişiyle birlikte istifa etti

İYİ Parti'de istifa depremi! Kurucu üye 300 kişiyle birlikte istifa etti

YEREL seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de toplu istifalar sürüyor. Amasya'da 300 kişinin toplu istifasının ardından şimdi de İYİ Parti kurucularından Hacı Kalkan beraberindeki Malatya'daki 300 kişi ile birlikte istifa etti.

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Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, İYİ Parti kan kaybetmeye devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener’in “81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız” açıklaması teşkilatlarda karşılık bulmadı. Partide son 4 günde, 600 istifa birden geldi. Siyaset bilimciler ve anket şirketleri de İYİ Parti’nin her ilde kendi adayıyla seçime girmesi durumunda 1 tane bile belediye alamama ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Malatya'da kurucu 300 kişi ile bıraktı

Malatya’da 300 kişi İYİ Parti’den istifa etti. Konuya dair Sümer Park’ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi. Diğer bir partili Turan Çatal ise “istifaların bir öyküsünün bulunduğunu” kaydederek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu” belirtti.

Amasya da tepki gösterip bırakmıştı

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi. 3 gün önce İYİ Parti Amasya İl Teşkilat ile merkez ilçe ve ilçe teşkilatlarından da aralarında kurucu üye ve yöneticilerin olduğu yaklaşık 300 kişi, istifa etmişti.

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