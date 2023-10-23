Netanyahu'ya kendi askeri herkesin içinde bağırıp hakaretler yağdırdı! 'Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz'

İsrail - Filistin savaşında her geçen tansiyon daha da artıyor. Krizin yansımaları iki tarafta da hissedilmeye başlandı. Yaşananlara ilişkin İsrailli bir askerin, başbakan Netanyahu’ya “Saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz” dediği görüntüler ortaya çıktı. RELATED VİDEO

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri üs ziyareti sırasında bir askerin "Bütün bu saldırıların sebebi sizsiniz. Bütün arkadaşlarımı öldürdünüz. İsrail'i mahvettiniz" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Russia Today'in aktardığı görüntülerde, İsrail ordusunda görev yapan bir askerin Netanyahu'ya bağırdığı görülüyor. İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalarda 16’ncı güne girilirken, can kaybı da her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 651’e, yaralananların sayısının ise 14 bin 245’e yükseldiği belirtildi.