Şarkıcı Banu Parlak'ın başı dertte! 5 yıl hapsi isteniyor!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, bir güzellik merkezinde gerçekleşen olay nedeniyle müşterisi Aliye A. tarafından mahkemeye verildi. Yağ yakma operasyonu sırasında yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın işlettiği güzellik merkezinde yaşadığı olumsuz deneyimi mahkemeye taşıdı. Merkezin operasyon yapma yetkisinin olmadığı tespit edilince, Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Banu Parlak'ın başı dertte. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan aynı zamanda da güzellik merkezi sahibi olan Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.

Kızarıklık ve yaralar oluştu

Bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen Aliye A. adlı müşteri, geçtiğimiz ay Parlak'ın Kartal'daki güzellik merkezine gitti. Bu kişiye yağ yakma işlemi uygulandı. İşlemin ardından Aliye A.'nın vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşmaya başladı.

Yetkisi yok

Müşteri Aliye A., güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'tan şikayetçi oldu. Şüpheli Banu Parlak hakkında taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği denetim raporunda şarkıcının açtığı merkezin operasyon yetkisi olmamasına rağmen söz konusu işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

5 yıla kadar hepsi isteniyor

İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Güzellik merkezi kurşunlanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı.