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Müftü çocuğa tecavüzden tutuklandı! 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismar...

Müftü çocuğa tecavüzden tutuklandı! 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismar...

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçe Müftüsü Halil B., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girdiği okulda 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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Şanlıurfa'da ilçe müftüsü 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Akçakale İlçe Müftüsü olarak görev yapan 3 çocuk babası Halil B. hakkında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aile şikayetçi oldu. Gözaltına Halil B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Müftü, ücretli öğretmenlik yapıyormuş!

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'nun sosyal medya hesabından, “Şanlıurfa Akçakale müftüsünün ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” paylaşımı yapıldı.

Bedensel ve zihinsel tam erginliğe...

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, çocuğun bedensel ve zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle kamu makamları tarafından çocuklar için özel güvence ve koruma mekanizmaları göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

İlimizde çocuk hakları ihlalleri arttı

Açıklamada, “Kamu makamını temsil eden kurumlarda çocuğa istismar suçunun işlenmesinin nedenleri irdelenmelidir. İlimizde özellikle son dönemlerde çocuklar üzerinde yaşanan hak ihlallerinin artması devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonucudur. Çocuklar hakkında artan hak ihlallerinde ve sorumluluğu bulunan kurumlar hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağız” denildi.

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