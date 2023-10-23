ABD'den vatandaşlarına 'Lübnan'a seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı yapılarak, ülkeden ayrılmak isteyenlerin "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiğini ifade edildi.Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına "güvenlik gerekçesiyle Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, "öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle hemen ayrılması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, halen ticari uçuşların mevcut olduğu ancak kapasitenin azaldığı aktarılarak, ABD vatandaşlarına "Beyrut'ta bulunan havalimanındaki uçuşları kontrol etmeleri" tavsiyesinde bulunuldu.