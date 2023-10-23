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Eğlence sektöründe zam yağmuru! Sinema, tiyatro, maç biletlerine büyük zam

Eğlence sektöründe zam yağmuru! Sinema, tiyatro, maç biletlerine büyük zam

Yüksek enflasyon ve sürekli artan zamlar, eğlence sektörünün bilet fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Sinema, tiyatro, konser ve spor etkinliklerinin bilet fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların sosyal aktivitelere katılımını giderek zorlaştırıyor

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2023 Eylül ayı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 61,53 seviyesinde olduğunu gösterdi.

Bu dönemde eğlence ve kültür harcamalarındaki yıllık enflasyon yüzde 55,43 olarak kaydedildi. Ancak eğlence ve kültür etkinliklerine yansıyan fiyat artışları, bu oranın üzerine çıkıyor. Yüksek enflasyon, vatandaşların eğlence ve kültürel etkinliklere ayırdığı bütçeyi olumsuz etkiliyor. TÜİK verilerine göre, Ocak 2023'te hane halklarının tüketim amaçlı kültür ve sanat harcamaları yüzde 8,70 iken, Eylül 2023'te bu oran yüzde 4,66'ya geriledi.

Ayrıca, İstanbul Planlama Ajansı'nın Ekim 2023'te yayımladığı bir araştırmaya göre, bir öğrencinin kültür, sanat ve eğlence harcamaları aylık yüzde 58,80 arttı. Sinema biletleri yıl içinde birkaç kez zamlandı ve tam bilet fiyatları 150-175 TL arasına çıktı. Öğrenci biletlerinin fiyatları ise ortalama 120 TL civarına yükseldi.

Özel tiyatro biletlerine de girdi maliyetleri nedeniyle büyük zamlar geldi. Devlet Tiyatroları, bu zamlara ayak uydurarak 1 Kasım itibarıyla tam bilet ücretlerine yüzde 25, öğrenci biletlerine ise yüzde 50 zam yaptı. Bu son değişiklikle tam bilet ücreti 75 TL'ye, öğrenci biletleri ise 45 TL'ye yükseldi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda kombine ve bilet fiyatlarına da yüzde 340'e varan oranlarda zam yapıldı. Fenerbahçe'nin VIP tribünü, 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bileti sunarak bu artışların bir göstergesi oldu.

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