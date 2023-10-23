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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderilecek.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

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