Emekli ve memur zammında bomba tahmin! Enflasyon zammı yolda Ocak artışları sonrası kim ne kadar maaş alacak?

Memura en az 33 bin lira

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak.