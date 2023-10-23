Emekli ve memur zammında bomba tahmin! Enflasyon zammı yolda Ocak artışları sonrası kim ne kadar maaş alacak?
Zamlara ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 40.27’yi, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 52.18’i bulabilir.
Memurlara ve emeklilere yapılacak zamlar için de ipuçları geliyor. Takvim'de yer alan habere göre son veri Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.
Ekim ayı anketinde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Ocak'ta 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.
Memura en az 33 bin lira
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15 olarak belirlenirken, buna eklenecek enflasyon farkı için ipucu da yeni anketle geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre memurların ve emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak.
Bu durumda yüzde 15'lik Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 52.18'e ulaşacak. Tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 15 bin 30 liraya yükselecek.