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Kırşehir'de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı!

Kırşehir'de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı!

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kırşehir'den Kırıkkale istikametine seyreden H.S. (49) idaresindeki 06 ACV 562 plakalı kamyonet, Hamit köyü civarında aynı yöndeki Y.D'nin (35) kullandığı 71 ACR 088 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü H.S. ile araçta bulunan V.Ş (71) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Y.D. ile M.Ş. (34) ve U.Ç. (32) ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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