Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Kasım ayında hepsine rekor zam gelecek

Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında rekor zam geleceğini iddia etti

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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kasım ayında köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılacağını iddia etti.

Babuşçu, ''Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor'' dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine gelecek olan zammın döviz kurlarının yükselmesi ve ülkedeki enflasyonun yükselmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda köprü ücretlerine zam gelmişti en çok kullanılan iki köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi 8 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Özel şirketler tarafından yönetilen yol ve köprülerde güncel fiyat listesi şöyle;

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira