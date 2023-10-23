BIST 7.557
DOLAR 28,05
EURO 29,77
ALTIN 1.787,13
HABER /  GÜNCEL

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Kasım ayında hepsine rekor zam gelecek

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Kasım ayında hepsine rekor zam gelecek

Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında rekor zam geleceğini iddia etti

Abone ol

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kasım ayında köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılacağını iddia etti.

Babuşçu, ''Köprü ve otoyol ücretlerine Kasım ayında % 50'nin üzerinde zam yapmak için çalışmalar sürdürülüyor'' dedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine gelecek olan zammın döviz kurlarının yükselmesi ve ülkedeki enflasyonun yükselmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda köprü ücretlerine zam gelmişti en çok kullanılan iki köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi 8 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Özel şirketler tarafından yönetilen yol ve köprülerde güncel fiyat listesi şöyle;

Osmangazi Köprüsü 190 lira
Çanakkale Köprüsü 205 lira
Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira
Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira

ÖNCEKİ HABERLER
Tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin ayrıntılar netleşti Merak edilen 12 soru cevap buldu
Tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin ayrıntılar netleşti Merak edilen 12 soru cevap buldu
Çocuklarda diş hekimi korkusu nasıl önlenir?
Çocuklarda diş hekimi korkusu nasıl önlenir?
26. Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor
26. Dünya Karate Şampiyonası yarın başlıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne işçi alınacak!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne işçi alınacak!
Konya'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı: 5 yaralı!
Konya'da asker eğlencesinde bıçaklı kavga çıktı: 5 yaralı!
Sivasspor 5 maçtır evinde galibiyet alamıyor
Sivasspor 5 maçtır evinde galibiyet alamıyor
Basketbolda nefes kesen derbi Fenerbahçe Beko'nun oldu
Basketbolda nefes kesen derbi Fenerbahçe Beko'nun oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Eğlence sektöründe zam yağmuru! Sinema, tiyatro, maç biletlerine büyük zam
Eğlence sektöründe zam yağmuru! Sinema, tiyatro, maç biletlerine büyük zam
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Normal insan eliyle atamaz
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü: Normal insan eliyle atamaz
Adana’da kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Adana Demirsporlu Balotelli'den Filistin'e 'one minute' paylaşımlı destek
Adana Demirsporlu Balotelli'den Filistin'e 'one minute' paylaşımlı destek