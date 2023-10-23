Cem Küçük 2024 asgari ücret zammı için yeni rakam verdi

Gazeteci Cem Küçük, bu sabah TGRT Haber’deki programında yine ocak asgari ücret zam oranı için rakam verdi. Küçük, "15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor.” dedi.

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Küçük, merak edilen 2024 asgari ücret zammı konusunda beklenen enflasyon üzerinden asgari ücret zam hesaplaması yaptı. İşte 2024 ocak asgari ücret zammı için konuşulan rakam…

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bu sabah Günaydın Türkiye programında 2024 ocak ayı için dikkat çeken asgari ücret zam oranını açıkladı.

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaş artışlarında beklenen değil, hedeflenen enflasyonun dikkate alınacağını açıklamıştı.

Cem Küçük geçtiğimiz günlerde ve haftalarda sık sık asgari ücrete zam ne kadar olacağı konusunda konuşurken bugün yeni bir rakam verdi.

Asgari ücret ne kadar olacak temel soru deyip açıkladı

“Asgari ücret ne kadar olacak temel soru bu” diyen Küçük, 2024 yılı için beklenen enflasyonun %33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise %38 olduğunu anımsattı. Küçük, “Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yüzde 38 çıkarsa yüzde 40 civarında bu da aşağı yukarı 4 bin 400 lira, 15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor.” dedi.

2024 asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammına ilişkin konuşmasını sürdüren Cem Küçük, “Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti %35 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuoyunda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Cem Küçük “Mevcut plana göre yüzde 35’lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.” dedi.