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Anlaşma tamam! Roche, Telavant Holding'i satın alıyor bakın ne kadar ödeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anlaşma tamam! Roche, Telavant Holding'i satın alıyor bakın ne kadar ödeyecek

İsviçreli ilaç şirketi Roche, inflamatuar bağırsak hastalıkları için ilaçlar geliştiren Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Roche'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, ABD'li biyoteknoloji şirketleri Roivant Holdings ve Pfizer'in sahibi olduğu Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara peşin satın alma anlaşmasını onayladı. Ayrıca Roche, ilave 150 milyon dolar ödeme de yapacak.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın alma anlaşmasına göre, Roche, ABD ve Japonya'da deneysel bir antikor olan RVT-3101'i geliştirme, üretme ve ticarileştirme hakkını elde edecek.

Inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların iç yüzeyindeki iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak biliniyor.  Roche'a göre, dünya çapında yaklaşık 8 milyon kişiye inflamatuar bağırsak hastalığı teşhisi konuldu.

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