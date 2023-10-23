İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı! Dünyayı 'rehineleri arıyoruz' diye kandırma çabası
İSRAİL günlerdir hazırlandığı Gazze 'ye kara harekatına, ABD başta olmak üzere Batı dünyasından gelen baskılar sonucu başlayamamıştı. Bu sabah İsrail kara birlikteleri $esirleri arama' bahanesiyle Gazze'ye giriş yaptı.Abone ol
Dünya kara operasyonuna karşı ses yükseltirken İsrail kara kuvvetleri rehineleri aramak bahanesiyle Gazze'ye kara operasyonunu başlattı. İsrail askerleri Gazze'ye girmeye başladı. İsrail Ordusu "Kara güçleri rehine aramak için Gazze'ye girdi" açıklamasını yaptı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi havadan bombalayan İsrail, sınırlı kara operasyonuna başladığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Rehineler için sınırlı kara operasyonu yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Saldırılarda 17. güne girilirken İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatacağı iddia ediliyordu. İsrail Ordusu, Hamas tarafından rehin alınan vatandaşlarını kurtarma maksadıyla Gazze'ye girdiklerini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas tarafından rehin tutulduğu teyit edilen kişi sayısının 222 olduğunu açıkladı.