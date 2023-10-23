Bir dönem Fransa'da kupalara ambargo koyan Lyon ligin son sırasına geriledi

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, konuk ettiği Clermont’a 2-1 mağlup olurken, ligde topladığı 3 puanla son sıraya geriledi.

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Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon, evinde karşılaştığı Clermont’a 2-1 kaybetti.

Bu yenilgiyle 3 puanda kalan Lyon, Clermont’un da gerisine düşerek ligde son sıraya yerleşti. Fransa Ligi’nde 7 şampiyonluğu bulunan ekip, bu sezon ligde 9 maçta 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Mavi-beyazlılar, bu sezon 7 gol atarken, kalesinde gördüğü 18 golle ligin en fazla gol yiyen 2. takımı konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 7. sırada tamamlayan Lyon, bu sene Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanamamıştı.