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İhraç edilenler partiye geri dönebilecek! Kurultay öncesi CHP'de '100. yıl' affı

İhraç edilenler partiye geri dönebilecek! Kurultay öncesi CHP'de '100. yıl' affı

CHP'de kurultay öncesi yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında masada, partiden ihraç edilen isimlere af konusu da yer alacak.

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CHP’de büyük kurultay öncesi son kez yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının gündem maddeleri belli oldu. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, onlardan biri de partiden ihraç edilenlerin affı oldu.

Yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere...

Habere göre, PM üyelerine iletilen gündem metninde 100’üncü yıl affına ilişkin, “Partimizin 100. Yılı münasebetiyle kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bağışlanma isteklerinin kabul edilmesi konusunda prensip kararı alınmasının görüşülmesi” maddesi yer aldı.

Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan...

CHP’den ihraç edilenler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mehmet Sevigen, Yaşar Okuyan ve Öztürk Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca 38. Olağan Kurultay için hazırlanan MYK Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlanacak.

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