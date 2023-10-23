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Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 33 şüpheli gözaltında!

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 33 şüpheli gözaltında!

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 kişinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyon sonucu 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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