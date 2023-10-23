Altın resmen uçuşa geçti! Gram kaç lira oldu İslam Memiş'ten bomba tahmin

Cuma günü, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü1.782 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 1.785 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.981 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler piyasalarda endişeleri sınırlı da olsa yatıştırdı.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv 100'deki yazısında beklentisini açıkladı:

Ons altın Bin 980 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Kısa vadede negatif. Bu hafta bin 938-bin 981 dolar aralığını takip edeceğim. Önce bir gerileme, sonra 2 bin dolar seviyesinin üzerine ataklar yapar. Son bir düzeltme sonrası 2 bin dolar seviyesini görebiliriz.

Gram altın Bin 867 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Bin 780-bin 880 lira aralığını takip edeceğim. Bu hafta bin 800 lira seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum (fiziki).Sonra yukarı yönlü hareketlerini sürdürür. Borsanın iki haftalık rallisini altın, iki haftada fazlasını verdi.