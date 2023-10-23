BIST 7.613
DOLAR 28,05
EURO 29,76
ALTIN 1.784,34
HABER /  GÜNCEL

Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 4,4 arttı

Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 4,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi.

Abone ol

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,4 arttı. Eylülde 71,5 olan endeks, ekimde 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 6,1 artışla 59,7 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 68,9 iken bu ay yüzde 5,4 artışla 72,6 oldu.

Eylülde 68 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7,2 artışla bu ay 72,9'a çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 92,7 iken, ekimde yüzde 0,5 yükselişle 93,2 olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Evlilik yaşı yükseldi, yumurta dondurmaya talep artıyor!
Evlilik yaşı yükseldi, yumurta dondurmaya talep artıyor!
12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmaları başladı
12. Geleneksel Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmaları başladı
Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı!
Gabar'da günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı!
Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı!
Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı!
Altın resmen uçuşa geçti! Gram kaç lira oldu İslam Memiş'ten bomba tahmin
Altın resmen uçuşa geçti! Gram kaç lira oldu İslam Memiş'ten bomba tahmin
İsrail ordusu kara harekatı için ABD takviyesini bekliyor!
İsrail ordusu kara harekatı için ABD takviyesini bekliyor!
İstanbul Ticaret Odası "Filistin deklarasyonu" yayımladı!
İstanbul Ticaret Odası "Filistin deklarasyonu" yayımladı!
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 33 şüpheli gözaltında!
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 33 şüpheli gözaltında!
AFAD'dan Marmara depremi uyarısı: İstanbul ve çevresindeki 7 il etkilenecek
AFAD'dan Marmara depremi uyarısı: İstanbul ve çevresindeki 7 il etkilenecek
İhraç edilenler partiye geri dönebilecek! Kurultay öncesi CHP'de '100. yıl' affı
İhraç edilenler partiye geri dönebilecek! Kurultay öncesi CHP'de '100. yıl' affı
Şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerekiyor?
Şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerekiyor?
Fenerbahçe'nin bölü sonu canavarları belli oldu bu üçlü ligdeki 17 takımı solladı
Fenerbahçe'nin bölü sonu canavarları belli oldu bu üçlü ligdeki 17 takımı solladı