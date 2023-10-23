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İDOB'tan 29 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılı Konseri"

İDOB'tan 29 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılı Konseri"

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim akşamı özel bir konserle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

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İDOB açıklamasına göre, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan konserde marşlar, türkülerle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Konser programında Osman Zeki Üngör, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Cemal Reşit Rey, Ferit Tüzün, Musa Süreyya, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Felix Körling, Faik Canselen, Necil Kâzım Akses, Hakan Ali Toker ve İlker Kömürcü'nün bestelediği eserler yer alıyor.

Konserde ayrıca bir ilk yaşanarak İDOB sanatseverleri beraberce müzik yapmaya davet edecek.

Konserin ikinci yarısında "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Gençlik Marşı", "Vatan Marşı", "İleri Marşı", "Sakarya Marşı", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", "10.Yıl Marşı", "50.Yıl Marşı" ve yeni bestelenmiş "100.Yıl Marşı"ları sanatseverler ile birlikte seslendirilecek.

Konser başlamadan yaklaşık 1 saat önce, salona gelecek olan seyirciler, koro şefi Volkan Akkoç ile marşlara çalışma imkanı bulabilecekler.

İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB korosunu ise Volkan Akkoç yönetecek. Konserde Ceren Aydın, Elif Tuğba Tekışık, Serkan Bodur, Emre Güngör ve İlke Kodal solist olarak yer alacak.

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