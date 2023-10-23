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Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde yaşları küçük 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A. isimli sapık yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı. Olay, Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 Ekim günü Gözcüler Mahallesi’nde bir kişi, 4 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Ailelerin ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı. Ekipler aramaların sonucunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.A.'yı yakaladı.

Şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı.

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