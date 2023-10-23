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Irak ordusu ve Peşmerge Mahmur'da çatıştı: 3 kişi öldü!

Irak ordusu ve Peşmerge Mahmur'da çatıştı: 3 kişi öldü!

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde, Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri arasında dün çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü belirtildi.

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Irak haber ajansı INA'nın geçtiği habere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve iki taraftan toplamda yedi kişinin yaralandığı belirtilerek, Başbakan'ın olayın araştırılması için üst düzey bir komite kurulması talimatını verdiği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, 2 Peşmerge'nin öldüğü ve iki taraftan da çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken, çatışmanın terör örgütü PKK'nın Mahmur'da boşalttığını iddia ettiği üslerin kontrolü nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.

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