Bayern Münih'e kötü, Galatasaray'a iyi haber!

Bayern Münih'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka, Mainz 05 müsabakasında yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giyemeyecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'e, Leon Goretzka'dan kötü haber geldi.

Bundesliga'nın 8. haftasında Mainz 05 ile oynanan müsabakada sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun elinde kırık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Goretzka'nın ameliyata alındığı ve sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtildi.

Alman futbolcu, yarın saat 19.45'de RAMS Park'ta Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.