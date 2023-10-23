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Kim Milyoner Olmak İster'de YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı ilk baraj sorununda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı ilk baraj sorununda elendi

ATV'de yayıynana Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı, ilk baraj sorusunda elendi.

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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan Bünyamin Kalaycı, dikkat çeken isimlerden biri oldu. 

Genç yarışmacı, bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getirdi. 

Milyoner'de ilk soruyu rahatlıkla geçen yarışmacı, ikinci soruda dikkatsizliğine yenildi. 

İkinci soruda yarışmacının karşısına, "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusu çıktı. Yarışmacı hızlı bir şekilde 'C- En az bir özel karakter içermesi' cevabını verdi. Yanlış cevap veren yarışmacı 'D- Doğum tarihine tıpatıp uyması' cevabını görünce oldukça şaşırdı. 

Yarışmacı böylelikle ilk baraj kısmını geçemedi ve ödül almadan yarışmaya veda etti. 

Kalaycı, "Böyle vakalar yaşanıyor ama ilk sorularda elenmeyi de beklemiyordum" dedi. 

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