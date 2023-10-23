Gazze'ye yakıt girdi haberlerine yalanlama

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurdu.

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Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olduğuna ilişkin haberler yalanlandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne herhangi bir yakıt girişi olmadığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde giren insani yardım tırlarında hiç yakıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı acilen kalıcı olarak açılmalı

Hükümet bir diğer açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğinde olan insani durumu düzeltmek için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması çok acil ihtiyaç haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani durumu bir nebze de olsa düzeltmek için başta yakıt olmak üzere insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda maddelerinin kente sürekli giriş yapmasına izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Gazze'de yakıt krizi nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzere

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün, akaryakıt istasyonu sahiplerini ve elinde az miktar da olsa yakıt bulunanları, hastanelere bağış yapmaya çağırmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) dün yapılan açıklamada da Kuruluşun Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığı, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağı, insani yardım yapılamayacağı duyurulmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 700 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.