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Reuters duyurdu: 3. yardım konvoyu da Gazze'ye gidiyor

Reuters duyurdu: 3. yardım konvoyu da Gazze'ye gidiyor

Reuters haber ajansı son olarak 14 TIR yardımın gittiği Gazze'ye üçüncü yardım konvoyunun da yola çıktığını aktardı. Konvoyda kaç TIR'ın olduğuna dair ise bilgi verilmedi.

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İsrail ordusu kuşatmaya aldığı Gazze'ye elektrik, su ve yakıt engellerinin yanı sıra gönderilen yardımlara da set çekmişti. Milyonlarca insana kabusu yaşatan İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndaki engeli açtıktan sonra cumartesi günü BM ve Mısır Kızılayının insani yardım malzemelerini taşıyan 20 TIR'lık ilk yardım konvoyu Gazze'ye giriş yapmıştı.

İlk yardımın kente ulaşmasının ardından açıklama yapan BM, 20 TIR'ın yeterli olmaktan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

1.6 milyondan fazla insanın kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyduğu bölgeye ikinci yardım TIR'ı ise dün gece girdi.

14 TIR'lık yardım sonrası bugün de 3. yardım konvoyu bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'na ulaşarak Gazze'ye doğru ilerliyor. Konvoyda kaç TIR olduğuna dair ise henüz bilgi verilmedi.

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