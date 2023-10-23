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Biden beş ülke lideriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Biden beş ülke lideriyle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Beyaz Saray yazılı bir açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderliyle İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmayla ilgili sanal bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden, sanal toplantıda görüştüğü Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleriyle İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bir sanal toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda liderler, İsrail'in "terörizme karşı kendini savunma hakkını desteklediklerini" yineledi ve sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

ABD'li iki esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

Uzun süreli barış için çalışılacak

Liderler, bölgedeki, özellikle de Gazze'den ayrılmak isteyen vatandaşlarını desteklemek için yakın koordinasyon içinde olma kararlarını ifade etti.

Toplantıda, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım konvoylarının ulaşmasından duyulan "memnuniyet" dile getirildi ve "bölgedeki ortaklarla yemek, su, tıbbi yardım gibi ihtiyaçların karşılanması için işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği" belirtildi.

Liderler, "çatışmanın yayılmasını önlemek ve Orta Doğu'da istikrarı korumak için yakın diplomatik koordinasyonun devamını desteklediklerini ve politik çözüm ve uzun süreli barış için çalışacaklarını" söyledi.


​​​​​​​Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.

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