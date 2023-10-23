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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü!

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Demirci'ye (55) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirci, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan trafiğin yavaşladığı mevkide 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza da meydana geldi. Yolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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