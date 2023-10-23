İsviçre'de genel seçim sonuçları belli oldu 2019'un en büyük sıçramasını yapan parti hayal kırıklığı yaşadı

İsviçre'de dün yapılan genel seçimin nihai sonuçlarına göre, İsviçre Halk Partisi (SVP) oylarını 3 puan artırarak ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken, 2019 genel seçiminde en büyük sıçramayı yapan Yeşiller Partisi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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İsviçre'de dün gerçekleştirilen genel seçimin nihai sonuçları belli oldu.

Oyların yüzde 28,6'sını alan ve en güçlü siyasi parti olmayı sürdüren SVP, 200 kişilik Federal Meclis'te 62 milletvekili ile temsil edilecek.

Yüzde 18 oy alan İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) koltuk sayısını bir önceki döneme göre 2 artırarak 41 vekille ikinci sıradaki yerini korudu.

Oyların yüzde 14,6'sını alan Merkez Parti, Bern'e 29, yüzde 14,4'ünü alan Hür Demokrat Parti (FDP) ise 28 vekil gönderecek.

Yeşiller Partisi bu dönem 5 vekil kaybı yaşarken, 23 vekille temsil edilmeye hak kazandı. Yeşil Liberaller ise 6 sandalye kaybetti ve Mecliste 10 vekille temsil edilecek.

Cenevre Yurttaş Hareketi 2, Evanjelik Halk Partisi 2, Federal Demokratik Birlik 2 ve Tiçino Birliği ise 1 vekil ile Federal Mecliste yerini alacak.

Kantonlar Meclisi’nde ikinci tur heyecanı yaşanacak

Federal Meclisin iki kanadından biri olan ve 20 kantondan ikişer, 6 kantondan ise birer olmak üzere toplam 46 milletvekilinin yer aldığı Kantonlar Meclisinde ise 31 aday ilk turda seçimleri kazandı.

Ulusal Meclis seçimlerinden farklı olarak iki turlu düzenlenen Kantonlar Meclisi seçimleri sonucunda Merkez Parti 10, FDP 9, SP 5, SVP 4 ve Yeşiller 3 vekillik elde etti.

Kalan 15 vekillik için Cenevre, Freiburg, Vaud, Valais, Aargau, Bern, Schaffhausen, Solothurn, Tiçino ve Zürih kantonlarında 12 ve 19 Kasım'da ikinci tur seçimler gerçekleştirilecek.

Seçime katılımda artış

Yaklaşık 5,5 milyon seçmenin bulunduğu İsviçre'de seçime katılım oranında artış yaşandı.

Seçmenlerin yüzde 46,6'sı oy kullanırken, bu oran 2019'da yüzde 45,1 olarak kaydedilmişti.

İsviçre'de seçmenler, tercihlerini sandıkta, elektronik ortamda veya mektup yöntemiyle yapabiliyor.

Kadın vekil sayısında düşüş yaşandı

Federal Meclis'te 2019'daki kadın vekil sayısında yaşanan artış, bu yıl yerini düşüşe bıraktı.

Kadın vekillerin oranı yüzde 41'den yüzde 38,5'e düşerken, kadın vekillerin sayısı 82'den 77'ye geriledi.

Sonuçlar, SVP'nin zaferi, Yeşiller'in mağlubiyeti olarak yorumlandı

Seçim sonuçları İsviçre medyasında "sağın zaferi" ve "Yeşillerin mutlak mağlubiyeti" olarak yorumlandı.

Seçim döneminde SVP'nin "göç" konusunu söylemlerinin merkezine taşımasının oylarını artırmasında etkili olduğu belirtildi.

Yeşiller ise iklim değişikliği ve eşitsizlikler gibi savundukları konuları seçmene yeterince anlatamamakla eleştirildi.

Parlamentoda sağ partilerin "daha güçlü" temsil edileceği İsviçre medyasının manşetlerinde yer aldı.

Federal hükümet 7 bakandan oluşuyor

Nüfusu 9 milyon civarında olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi dolayısıyla 60 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor.

Federal sisteme sahip İsviçre'de hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

1959'da bu yana uygulamada olan ve adına "sihirli formül" denilen sistemle, seçimlerde en fazla oy alan 3 partiye kabinede 2'şer koltuk, 4'üncü partiye bir koltuk veriliyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını korudu.