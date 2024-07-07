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Vincenzo Montella: Bence en iyi 5 takımdan biriyiz

Vincenzo Montella: Bence en iyi 5 takımdan biriyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile kozlarını paylaşan Milli Takımımız, rakibine 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda'ya kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz"

Montella şu ifadeleri kullandı:

"Bence en iyi 5 takımdan biriyiz. Üzgünüz. EURO 2024'e başladığımızdan beri oyun ruhumuzla oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri... Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle."

"Gurur duymamız gereken bir tablo var"

Tecrübesizlik sebebiyle turu kaybettiklerini söyleyen Montella şöyle dedi:

"Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik, daha iyi yönetebilirdik. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmemiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var."

Son olarak Dünya Kupası'nı işaret eden Montella, "Futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için eylülde daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak." sözlerini sarf etti.

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