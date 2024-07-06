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Hollanda - Türkiye Euro 2024 maçı (CANLI YAYIN)

Hollanda - Türkiye Euro 2024 maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız, Hollanda ile karşılaşacak.

Hollanda 0-0 Türkiye (CANLI SKOR)

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

Fransız hakem düdük çalacak

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Türkiye grubunu ikinci sırada tamamladı

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli takımda önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor. ​​

İlk 11'ler

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler

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