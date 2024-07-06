CZN Burak'tan bozkurtlu A Milli Takımımıza destek paylaşımı

Burak Özdemir yaptığı tatlıda Türk bayrağı resmetti ve EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımıza desteğini gösterdi..

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaşacak..

Öncesinde siyasi gerileme sahne olan mücadeleye destek veren ünlüler de var.

Onlardan biri de elbette "CZN Burak" olarak tanınan Burak Özdemir...

A Milli Takımımıza destek

Ünlü isim, yaptığı tatlıya Türk bayrağı resmettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı..

Bozkurt selamı verdi

CZN Burak, "Sizce Bugün Maçı Hangi skorla kazanacağız? Gururumuzsunuz Milli Takım" notunu düştüğü görüntülerin sonunda bozkurt selamı da verdi.