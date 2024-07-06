BIST 10.852
DOLAR 32,66
EURO 35,44
ALTIN 2.511,53
HABER /  GÜNCEL

Alman polisi Türk taraftarlarının yürüyüşünü durdurdu

Alman polisi Türk taraftarlarının yürüyüşünü durdurdu

EURO 2024 Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye için taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi. Ancak Alman polisi, Türk taraftarların 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle yürüyüşlerine müdahale etti.

Abone ol

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek..

Öncesinde siyasi gerileme sahne olan mücadele için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti..

Ancak Berlin sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar, Alman polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Taraftarların yürüyüşünü durdurdular

Her fırsatta terör örgütü PKK yandaşları örgüt paçavraları ve Öcalan posterleriyle yürürken sesini çıkarmayan Alman polisleri, taraftarların 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle yürüyüşü durdurdu.

"Siyasi sembolleri göstermekten kaçının, sadece takımınızı destekleyin"

Sosyal medyadan açıklama yapan bir Alman Polisi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Biz taraftar yürüyüşünü durdurmak zorunda kaldık. Lütfen siyasi sembolleri göstermekten kaçının ve sadece takımınızı desteklemeye odaklanın.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Gazze'de 5 gazeteciyi daha öldürdü
İsrail Gazze'de 5 gazeteciyi daha öldürdü
Çinli Skywell'in yetkilileri Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi! Türkiye'ye gel vergiden kurtul!
Çinli Skywell'in yetkilileri Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi! Türkiye'ye gel vergiden kurtul!
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Kırmızı bültenle aranan Rus, Türkiye'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Rus, Türkiye'de yakalandı
Bakan Şimşek imzayı attı! İşte yeni zam ve tavan ücretler
Bakan Şimşek imzayı attı! İşte yeni zam ve tavan ücretler
Fatih Terim'den o futbolculara büyük övgü
Fatih Terim'den o futbolculara büyük övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Almanya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Almanya'da
Nike'ın reklam filminde Kürdistan propagandası
Nike'ın reklam filminde Kürdistan propagandası
Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek
Türk taraftarlarımızdan Berlin'de A Milli Takımımıza büyük destek
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konut teslim edilecek
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı