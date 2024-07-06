Alman polisi Türk taraftarlarının yürüyüşünü durdurdu

EURO 2024 Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye için taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi. Ancak Alman polisi, Türk taraftarların 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle yürüyüşlerine müdahale etti.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek..

Öncesinde siyasi gerileme sahne olan mücadele için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti..

Ancak Berlin sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan taraftarlar, Alman polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Taraftarların yürüyüşünü durdurdular

Her fırsatta terör örgütü PKK yandaşları örgüt paçavraları ve Öcalan posterleriyle yürürken sesini çıkarmayan Alman polisleri, taraftarların 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle yürüyüşü durdurdu.

"Siyasi sembolleri göstermekten kaçının, sadece takımınızı destekleyin"

Sosyal medyadan açıklama yapan bir Alman Polisi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Biz taraftar yürüyüşünü durdurmak zorunda kaldık. Lütfen siyasi sembolleri göstermekten kaçının ve sadece takımınızı desteklemeye odaklanın.