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Fatih Terim'den o futbolculara büyük övgü

Fatih Terim'den o futbolculara büyük övgü

A Milli Takımımızın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde Fatih Terim, İtalyan basınına ilgi çeken ifadeler kullandı.

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A Milli Takımımız EURO 2024 çeyrek finalinde bugün Hollanda ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyanların ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

HAKAN ÇALHANOĞLU, RODRİ İLE EN İYİSİ

"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu."

"İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."

"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar. Montella ile iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı. Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum."

4 İSME AYRI PARANTEZ

Deneyimli teknik adam İtalyan muhabirin "Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz? sorusu üzerine de görüşlerini paylaştı.

Terim, 4 milli futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı ve "Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir." dedi.

Başarılı çalıştırıcı son olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."

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