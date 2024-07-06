Fransa yarın 2. kez sandık başına gidiyor

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ikinci turuna saatler kala, aşırı sağın yarışı önde tamamlamasına kesin gözüyle bakılırken, yeni bir hükümet oluşturacak çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Ipsos'un son anketine göre, aşırı sağ çoğunluğu sağlayamıyor.

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Pazar sabahı milyonlarca Fransız seçmen, 577 koltuklu Ulusal Meclis'in üyelerini seçmek için sandık başına gidecek. Anketlere göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), ittifak kurduğu partilerle birlikte parlamentoda 175 ila 205 milletvekili kazanarak en büyük grubu oluşturacak. Ancak RN, salt çoğunluk olan 289 sayısına ulaşmaktan uzak görünüyor.

Solcu Yeni Popüler Cephe (NFP) ise 145 ila 175 milletvekiliyle parlamentoda ikinci en büyük grup olmayı hedefliyor. Sol ittifak, geçen seçimlerde 150 milletvekili çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç partiden oluşan koalisyonu ise üçüncü sırada yer alıyor. MoDem, Renaissance ve Horizons partilerinden oluşan bu ittifakın, mevcut 245 koltuğun önemli bir kısmını kaybederek 118 ila 148 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Geçen hafta yapılan birinci turda yüzde 66 olan seçim katılım oranının, ikinci turda yüzde 66 ila 70 arasında olması öngörülüyor.

Fransa’nın özgün seçim sistemine göre, bir adayın birinci turda kazanabilmesi için oyların yüzde 50’den fazlasını ve kayıtlı seçmenlerin en az yüzde 25’ini alması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmazsa, bölgede ikinci tur seçimleri yapılıyor. İkinci turda yarışabilmek için adayların oyların en az yüzde 12,5’ini alması gerekiyor. İkinci turda oyların çoğunluğunu alan aday, bölgesinden seçilmiş oluyor.