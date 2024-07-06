Sanatçı Haluk Levent taburcu edildi

Sanatçı Haluk Levent, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre, sanatçı taburcu edildi.

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Haluk Levent'in Antalya Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir konser vermesinin ardından yaşadığı sağlık sorunu sevenlerini endişelendirdi.

Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye giden Haluk Levent, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Özel hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Fahri İslim, Haluk Levent'in gece saatlerinde hastaneye müracaat ettiğini ve serum tedavisiyle istirahat ederek sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Dr. İslim, "Muayene sonuçlarına göre herhangi bir ciddi sağlık sorunu tespit edilmedi. Haluk Levent sağlıkla sıhhatle taburcu edildi ve işine döndü" dedi.