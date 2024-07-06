Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber geldi! Hayranları duyunca kahroldu

Yeşilçam'da bir dönem fırtınalar estiren ve "Bayan Bacak" lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Serpil Örümcer'den hayranlarını üzen haber geldi. Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan Örümcer, bu sefer de Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.Abone ol
70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Usta oyuncu Örümcer, 1967 yılında güzellik yarışmasında finale adını yazdırdı.
Ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.
Birkaç ay önce eski fotoğraflarını satışa çıkaran Yeşilçam'ın efsane oyuncusundan hayranlarını üzen haber geldi.
Ekonomik sıkıntılarından kurtulamayan Serpil Örümcer, Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. 72 yaşındaki Örümcer'in izinsiz şekilde açtığı tezgahı zabıta tarafından kaldırıldı. Usta sanatçı yaşadığı zor günlerden dolayı durumuna isyan etti.